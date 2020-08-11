Собянин обсудил вопрос организации вакцинации от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин обсудил вопрос организации вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте мэра.

Отмечается, что в совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов.

Участники обсудили темпы и прогноз распространения COVID-19 в субъектах России, организацию вакцинации граждан из групп риска, а также возвращение больничных коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных коронавирусной инфекцией, к обычному режиму работы.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос повышения качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии («ковидной» и «нековидной») для распределения потоков пациентов.

Кроме этого, была затронута тема соблюдения мер эпидемиологической безопасности в курортных субъектах России, обсуждались подготовка к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний и особенности организации учебного процесса в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях в новом учебному году.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.

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