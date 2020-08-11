Собянин обсудил вопрос организации вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте мэра.
Отмечается, что в совещании участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов.
Участники обсудили темпы и прогноз распространения COVID-19 в субъектах России, организацию вакцинации граждан из групп риска, а также возвращение больничных коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных коронавирусной инфекцией, к обычному режиму работы.
Также в ходе совещания обсуждался вопрос повышения качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии («ковидной» и «нековидной») для распределения потоков пациентов.
Кроме этого, была затронута тема соблюдения мер эпидемиологической безопасности в курортных субъектах России, обсуждались подготовка к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний и особенности организации учебного процесса в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях в новом учебному году.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19.