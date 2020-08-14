Эксперт прокомментировал сообщения о лечении COVID-19 с помощью рентгеновского излучения

Короткая ссылка
Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал сообщения американских учёных о том, что рентгеновское излучение в малых дозах может вылечить коронавирусную пневмонию.
Эксперт прокомментировал сообщения о лечении COVID-19 с помощью рентгеновского излучения
  • РИА Новости

«Малые дозы рентгеновских лучей могут помочь против коронавирусной пневмонии, но это всё равно, что лечить головную боль ударом кувалды по затылку. Вы её вылечите, только с какими последствиями?» — заявил он в беседе с Nation News.

Как пояснил эксперт, это просто усугубит ситуацию. По его словам, вирусный пневмонит и так очень часто переходит в фиброз, а лучевая терапия «переключит» воспаление в усиление фиброзных процессов.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев в беседе с НСН прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить