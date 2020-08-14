Эксперт прокомментировал сообщения о лечении COVID-19 с помощью рентгеновского излучения

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев прокомментировал сообщения американских учёных о том, что рентгеновское излучение в малых дозах может вылечить коронавирусную пневмонию.

«Малые дозы рентгеновских лучей могут помочь против коронавирусной пневмонии, но это всё равно, что лечить головную боль ударом кувалды по затылку. Вы её вылечите, только с какими последствиями?» — заявил он в беседе с Nation News.

Как пояснил эксперт, это просто усугубит ситуацию. По его словам, вирусный пневмонит и так очень часто переходит в фиброз, а лучевая терапия «переключит» воспаление в усиление фиброзных процессов.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев в беседе с НСН прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.