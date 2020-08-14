Эксперт прокомментировал сообщения о лечении COVID-19 с помощью рентгеновского излучения
- РИА Новости
«Малые дозы рентгеновских лучей могут помочь против коронавирусной пневмонии, но это всё равно, что лечить головную боль ударом кувалды по затылку. Вы её вылечите, только с какими последствиями?» — заявил он в беседе с Nation News.
Как пояснил эксперт, это просто усугубит ситуацию. По его словам, вирусный пневмонит и так очень часто переходит в фиброз, а лучевая терапия «переключит» воспаление в усиление фиброзных процессов.
Ранее врач-онколог Андрей Пылев в беседе с НСН прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания.