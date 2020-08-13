Эксперт дала рекомендации по выбору мёда

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Апитерапевт, гастроэнтеролог Валентина Касьяненко дала рекомендации по выбору мёда.
Эксперт дала рекомендации по выбору мёда
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она посоветовала не покупать майский мёд. Зимой и ближе к весне пчеловоды могут использовать антибиотики, чтобы лечить пчёл.

«Настоящий мед течёт непрерывно. Совершенно жидкого мёда в августе быть не может. Кристаллизация — признак доброкачественного мёда. Причем она должна быть равномерной», — сообщила Касьяненко.

Как отметила эксперт, отравиться мёдом практически невозможно, но необходимо понимать, что мёд — очень калорийный продукт.

«Если вы хотите получить хороший лечебный эффект, его желательно разводить в чистой воде. Максимум — столовая ложка», — добавила она.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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