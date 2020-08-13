За сутки в России ещё 6098 пациентов вылечились от коронавируса
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- АГН «Москва»
Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6098 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 716 396», — указывается в заявлении.
Днём ранее сообщалось, что в России 7123 пациента вылечились от коронавируса за сутки.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. В Минздраве России отметили, что первые партии вакцины будут выпущены в ближайшие 14 дней.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.