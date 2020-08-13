За сутки в России ещё 6098 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 6098 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 716 396 человек.

Об этом информирует российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 6098 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 716 396», — указывается в заявлении.

Днём ранее сообщалось, что в России 7123 пациента вылечились от коронавируса за сутки.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. В Минздраве России отметили, что первые партии вакцины будут выпущены в ближайшие 14 дней.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.