Эксперт прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.

«Нововведение не относится напрямую к лечению и профилактике онкозаболеваний как таковым, а регламентирует стимулирующие административные меры со стороны государства», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает эксперт, такие меры со стороны государства можно только приветствовать.

«Это стимул обращать внимание на определённые мелочи, симптомы, сигналы», — сказал Пылёв.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19.