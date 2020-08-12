Эксперт прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний

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Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.
Эксперт прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний
  • © Варвара Гертье / РИА Новости

«Нововведение не относится напрямую к лечению и профилактике онкозаболеваний как таковым, а регламентирует стимулирующие административные меры со стороны государства», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает эксперт, такие меры со стороны государства можно только приветствовать.

«Это стимул обращать внимание на определённые мелочи, симптомы, сигналы», — сказал Пылёв.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19.

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