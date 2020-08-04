В Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19

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В Санкт-Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В Петербурге продлили выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Выплаты стимулирующего характера медикам, оказывающим помощь больным с коронавирусом и лицам из групп риска, продлены до 31 июля 2020 года.

Также предусмотрены выплаты водителям и санитарам скорой помощи, водителям неотложной помощи, водителям, осуществляющим перевозку пациентов с COVID-19 или с подозрением на инфекцию.

Всего за время пандемии в Петербурге средства получили более 43 тыс. медиков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.

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