В Минпромторге прокомментировали эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции

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В Минпромторге сообщили, что к эксперименту по цифровой маркировке готовой молочной продукции, который проводится в России с прошлого года, присоединились около 5,7 тыс. компаний.
В Минпромторге прокомментировали эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

К «пилоту» присоединились более 330 производителей, 450 оптовиков и более 100 импортёров.

«Сейчас оператор системы маркировки проводит работу по тестированию различных решений для молочной отрасли по нанесению кодов маркировки, цель которой — сокращение возможных расходов производителей. При этом на время эксперимента оператор взял на себя расходы на оснащение оборудованием и сервисами, поэтому число участников эксперимента растёт», — заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Так в прошлом году на базе нового магазина в Краснодарском крае стартовал проект «Цифровая бабушка». Его Минпромторг запустил совместно с оператором маркировки Центром развития перспективных технологий и поставщиком молочной продукции. Большинство процессов в супермаркете было автоматизировано. В числе новшеств: цифровой контроль температурных режимов, технология умных полок с оптическим и весовым контролем товаров, идентификация покупателя по лицу для уведомления о скидках и оплаты, система контроля очередей на кассах, фандоматы для приёма тары.

«Сети разворачивают полномасштабную цифровую трансформацию как операционных процессов (при формировании ассортимента с помощью искусственного интеллекта, ценообразовании, тендерных закупках товаров), так и внешних сервисов (инновации, экспресс-доставка)... Внедрение подобных цифровых решений нашими торговыми сетями будет влиять на скорость и качество обслуживания клиентов», — сказал Денис Мантуров.

В начале августа стало известно, что Минпромторг России и Минсельхоз России утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды.

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