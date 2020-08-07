Утверждены рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды

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Минпромторг России и Минсельхоз России утвердили методические рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды.
Утверждены рекомендации по цифровой маркировке упакованной воды
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Отмечается, что эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

Цель эксперимента — «тестирование способов нанесения маркировки и дальнейшей прослеживаемости упакованной воды от момента производства или импорта до выбытия из оборота».

Методические рекомендации, в частности, определяют состав участников эксперимента: федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минприроды, Минкомсвязь, ФСБ, ФНС, ФТС, Росаккредитация, Роспотребнадзор), участники оборота (производители, импортёры, оптовое и розничное звено), оператор системы маркировки, операторы фискальных данных, операторы электронного документооборота и сервис-провайдеры.

Также сообщается, что документ устанавливает технические и иные требования к составу кода маркировки, описанию товара для регистрации в системе, передаваемым в систему документам, регистрационным данным участников и иным важным особенностям взаимодействия участников оборота с системой маркировки. 

В октябре 2019 года председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН прокомментировал планы по внедрению маркировки бутилированной воды.

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