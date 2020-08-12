В Общественной палате оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям

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Кирилл Горшенин
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу увеличения родителям трёх и более детей ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней.
В Общественной палате оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям
  • РИА Новости

«Инициатива замечательная: это очень хорошая прямая поддержка многодетных семей... Люди, у которых пока ещё один или два ребёнка, могут стремиться к многодетности», — заявила Волынец.

При этом она подчеркнула, что государство должно принять участие в выплате таких отпускных во избежание дискриминации многодетных семей со стороны работодателя.

«Если работодатель всё же будет оплачивать дополнительные семь дней, то государству нужно стимулировать поставщика этих рабочих мест путём, например, сниженного налогообложения многодетных семей, либо другим способом, а их может быть много... В противном случае работодатели могут искать уловки, чтобы отказать в трудоустройстве многодетных семьям», — считает председатель Национального родительского комитета.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней для родителей трёх и более детей. 

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