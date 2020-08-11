Диетолог рассказал о сбалансированном питании

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о сбалансированном питании.
Диетолог рассказал о сбалансированном питании
  • Pixabay

«Рацион питания должен быть сбалансированным, с учётом индивидуальных особенностей организма человека, в том числе его заболеваний и тех задач, которые ставит перед собой врач-диетолог в лечении данного пациента», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, количество белка должно быть не менее 70 граммов в сутки, количество жиров — не менее 40—50 граммов, а если человек не худеет, то 60—70 граммов.

Как добавил Ковальков, количество углеводов должно составлять не более 120—200 граммов в сутки.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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