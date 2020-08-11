Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

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Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по здоровому питанию.
Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию
  • Pixabay

«В нашей корзине должны быть продукты животного и растительного происхождения. При этом доминировать в рационе человека должны овощи. Они содержат достаточное количество пищевых волокон, стимулирующих работу кишечника, позволяют получить организму витамины и минералы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, из продуктов животного происхождения легко усваиваемым белком являются рыба и мясо птицы. Сколько их употреблять — зависит от возраста человека и его физических нагрузок.

«Если организм ещё растёт, то тогда источники белка животного происхождения приоритетны. Такой белок усваивается лучше, и он является полноценным», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если взрослый человек будет злоупотреблять источником полноценного белка, то это может привести к преждевременному старению организма.

Ранее Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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