Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию

Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по здоровому питанию.

«В нашей корзине должны быть продукты животного и растительного происхождения. При этом доминировать в рационе человека должны овощи. Они содержат достаточное количество пищевых волокон, стимулирующих работу кишечника, позволяют получить организму витамины и минералы», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, из продуктов животного происхождения легко усваиваемым белком являются рыба и мясо птицы. Сколько их употреблять — зависит от возраста человека и его физических нагрузок.

«Если организм ещё растёт, то тогда источники белка животного происхождения приоритетны. Такой белок усваивается лучше, и он является полноценным», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если взрослый человек будет злоупотреблять источником полноценного белка, то это может привести к преждевременному старению организма.

Ранее Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.