В Госдуме объяснили важность регистрации в России вакцины от COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с RT прокомментировал информацию о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Россия была и остаётся законодателем по вакцинации и иммунопрофилактике. Наш научный потенциал в этом направлении очень перспективный, он настолько велик, что это достижение станет спасением многих человеческих жизней... Сейчас нужно акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, и теперь нужно, чтобы эта вакцина работала на благо здоровья людей», — заявил Огуль.

По мнению депутата, эффект от вакцины против коронавируса может быть заметен уже в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса.