Росздравнадзор оценил призыв отложить регистрацию вакцины от COVID-19

Заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала призыв Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) отложить государственную регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы её клинических испытаний.

Как она отметила РБК, данный призыв основывается на незнании результатов исследований.

«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьёзных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — пояснила Косенко.

Она также добавила, что в третьей, пострегистрационной фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается участие нескольких тысяч добровольцев.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.

5 августа Роспотребнадзор рассказал о вакцине «Вектора» против коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.