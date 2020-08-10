Иммунолог предупредил о более тяжёлом течении COVID-19 осенью
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«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжёлым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — заявил он в интервью «Известиям».
Тотолян отметил, что учёные на данный момент не могут однозначно ответить на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19.
«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту», — сказал иммунолог.
Ранее доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в проекте Антона Красовского «Эпидемия» на RT заявил, что в мире осенью следует ожидать сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.