Иммунолог предупредил о более тяжёлом течении COVID-19 осенью

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Осенью не исключено более тяжёлое течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. С таким предположением выступил иммунолог, академик РАН Арег Тотолян.
Иммунолог предупредил о более тяжёлом течении COVID-19 осенью
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«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжёлым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — заявил он в интервью «Известиям».

Тотолян отметил, что учёные на данный момент не могут однозначно ответить на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19.

«Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 — утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту», — сказал иммунолог.

Ранее доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в проекте Антона Красовского «Эпидемия» на RT заявил, что в мире осенью следует ожидать сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.

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