Глава РАН высказался о вспышках коронавируса в России

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.

По его мнению, новые вспышки COVID-19 будут фиксироваться в России до тех пор, пока не начнётся использование вакцины.

«Как её (вторую волну. — RT) определить? Вот в Москве сейчас опять рост начался. Очень много бессимптомных, и поэтому запас прочности такой, а так, конечно, будет продолжать вирус гулять по стране, чудес же не бывает. Пока нет вакцины, будут вспышки», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что довольно трудно определить, является ли любой новый всплеск заболевания второй волной.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Лесная сказка», который располагается в Новокузнецке Кемеровской области, была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.