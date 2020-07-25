Роспотребнадзор сообщил о вспышке COVID-19 в детском лагере Кузбасса

В детском лагере «Лесная сказка», который располагается в Новокузнецке Кемеровской области, была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом РИА Новости сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

«В «Лесной сказке»... у шести человек выявили COVID-19. Все — сотрудники, пока ни одного ребёнка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории», — указали в ведомстве.

Как отмечает агентство, ранее инфицированных коронавирусом зафиксировали ещё и в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Кемеровской области.

23 июля первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.