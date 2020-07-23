В вахтовом посёлке на Колыме произошла вспышка коронавируса

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Первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что врачи зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в вахтовом посёлке в Среднеканском округе Колымы.
В вахтовом посёлке на Колыме произошла вспышка коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«В вахтовом посёлке компании «Полиметалл» коронавирус диагностировали семи сотрудникам, еще у семерых имеются клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы. Контактных лиц много, больше 200 человек», — сказала она.

По её словам, всех заболевших уже начали вывозить.

«За всеми контактными устанавливаем наблюдение, тесные контакты изолируются, остальные получают химиопрофилактику», — указала Кузьменко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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