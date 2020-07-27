Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае
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«За два дня 56 случаев зафиксировано на Васильевском руднике. Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в детском лагере «Лесная сказка», который располагается в Новокузнецке Кемеровской области, была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.