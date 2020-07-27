Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае

Короткая ссылка
Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке Роспотребнадзора.
Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае
  • © РИА Новости

«За два дня 56 случаев зафиксировано на Васильевском руднике. Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Лесная сказка», который располагается в Новокузнецке Кемеровской области, была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить