Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае

Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке Роспотребнадзора.

«За два дня 56 случаев зафиксировано на Васильевском руднике. Всего в Мотыгинском районе 109 случаев», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Лесная сказка», который располагается в Новокузнецке Кемеровской области, была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.