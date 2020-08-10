Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью

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В мире осенью следует ожидать сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Об этом в проекте Антона Красовского «Эпидемия» на RT рассказал доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Эпидемиолог не исключил второй волны коронавируса в мире осенью
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«То, что называется второй волной, означает, будет ли сезонный подъём... Почему я считаю, что да, велика вероятность (второй волны COVID-19. — RT). Первое. Все респираторные заболевания известны тем, что у них есть сезон. Мы все знаем, что осенью, в начале зимы начинается заболеваемость гриппом», — отметил он.

По словам Фаворова, подъём заболеваемости ожидается в октябре, и пациенты в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом.

Эпидемиолог заявил, что медицинские маски придётся носить ещё как минимум два года.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил сезонность COVID-19.

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