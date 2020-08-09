В России за сутки зафиксировано 5189 новых случаев коронавируса
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У 26,6% пациентов заболевание проходит в бессимптомной форме.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (689), Свердловской области (184) и Санкт-Петербурге (160). Новых заболевших не зафиксировано в Ненецком автономном округе.
Накануне в России зарегистрировали 5212 случаев COVID-19.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусом стабилизировалась.
Телеканал «360» передавал, что наибольшее число нарушителей масочного режима в Московской области выявили среди пассажиров на станциях Серпухов, Голицыно и Люберцы-1.