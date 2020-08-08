В России за сутки зафиксировано 5212 случаев COVID-19

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В России за сутки зафиксировано 5212 случаев COVID-19, общее число достигло 882 347. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России за сутки зафиксировано 5212 случаев COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За всё время пандемии в стране зарегистрировано 882 347 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Накануне сообщалось, что в России за сутки подтверждён 5241 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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