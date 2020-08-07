В России за сутки выявлен 5241 случай коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений», — говорится в заявлении.
Накануне было выявлено 5267 случаев коронавируса.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре. По его словам, вакцинацию планируется начать с медиков и учителей.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.