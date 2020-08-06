В России за сутки выявлено 5267 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки подтверждено 5267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 871 894.
В России за сутки выявлено 5267 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Накануне было выявлено 5204 случаев коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре. По его словам, вакцинацию планируется начать с медиков и учителей.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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