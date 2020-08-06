В России за сутки выявлено 5267 случаев коронавируса
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Накануне было выявлено 5204 случаев коронавируса.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре. По его словам, вакцинацию планируется начать с медиков и учителей.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.