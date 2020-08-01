Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование. — RT), всё-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придётся больше на октябрь месяц», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.

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