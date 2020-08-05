В России выявлено 5204 случая заболевания коронавирусом за сутки
- РИА Новости
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«За последние сутки в России выявлено 5204 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне было выявлено 5159 случаев коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.
Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.