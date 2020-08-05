В России выявлено 5204 случая заболевания коронавирусом за сутки

В России за сутки подтверждено 5204 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом, общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 866 627.

«За последние сутки в России выявлено 5204 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне было выявлено 5159 случаев коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.

Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.