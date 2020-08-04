В России за сутки выявлено 5159 случаев коронавируса
- Reuters
Днём ранее было выявлено 5394 случая коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.
Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.
Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.