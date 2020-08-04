В России за сутки выявлено 5159 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 5159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 861 423. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Днём ранее было выявлено 5394 случая коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.

Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.