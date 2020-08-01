Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, вакцины начнут применяться после получения регистрационного удостоверения. Также параллельно будет вестись наблюдение за уже получившими вакцину.
«Начнётся параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами», — сказал он.
Также Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.