Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране планируют начать с медиков и учителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, вакцины начнут применяться после получения регистрационного удостоверения. Также параллельно будет вестись наблюдение за уже получившими вакцину.

«Начнётся параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами», — сказал он.

Также Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре.