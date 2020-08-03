За сутки в России выявлено 5394 случая коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 5394 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 856 264 случая заболевания коронавирусом.
За сутки в России выявлено 5394 случая коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне в России подтвердили 5427 случаев коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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