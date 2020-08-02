За сутки в России выявлено 5427 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне в России подтвердили 5462 случая коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.
Он также рассказал, что вакцинацию планируется начать с медиков и учителей.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.