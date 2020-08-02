За сутки в России выявлено 5427 случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 5427 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 850 870 случаев заболевания коронавирусом.
За сутки в России выявлено 5427 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в России подтвердили 5462 случая коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать в октябре.

Он также рассказал, что вакцинацию планируется начать с медиков и учителей.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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