За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса

Короткая ссылка
В России за сутки выявлено 5462 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 845 443 случая заболевания COVID-19.
За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — уточняется в сообщении.

Накануне стало известно, что в России за сутки выявили 5482 случая коронавируса.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко оценил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить