За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 5462 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 845 443 случая заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — уточняется в сообщении.

Накануне стало известно, что в России за сутки выявили 5482 случая коронавируса.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко оценил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» возможное влияние жаркой погоды на пандемию.