За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — уточняется в сообщении.
Накануне стало известно, что в России за сутки выявили 5482 случая коронавируса.
Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко оценил в беседе с изданием «ПолитЭксперт» возможное влияние жаркой погоды на пандемию.