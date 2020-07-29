Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом по стране обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

«Повторю, в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений», — сказал он.

При этом президент добавил, что «пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболевания».

«В ряде субъектов Федерации положение дел остаётся сложным», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости сохранения высокого уровня охвата тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.