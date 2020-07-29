Голикова заявила о важности большого охвата тестирования на COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости сохранения высокого уровня охвата тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в стране.

«Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах... необходимо поддерживать высокий охват тестированием», — сказала она.

Также, по её словам, важно выявлять и изолировать контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания.

«Это позволит не допускать новые вспышки, избегать образования очагов, в том числе семейного характера», — добавила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.