Голикова заявила о важности большого охвата тестирования на COVID-19
- РИА Новости
«Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах... необходимо поддерживать высокий охват тестированием», — сказала она.
Также, по её словам, важно выявлять и изолировать контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания.
«Это позволит не допускать новые вспышки, избегать образования очагов, в том числе семейного характера», — добавила Голикова.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о работе системы здравоохранения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.