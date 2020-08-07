Диетолог дала рекомендации по потреблению яблок

Короткая ссылка
Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова дала рекомендации по потреблению яблок.
Диетолог дала рекомендации по потреблению яблок
  • Pixabay

«Яблоки рекомендуют употреблять в любое время, кроме вечернего. Иначе перед сном может возникнуть избыточное газообразование. Также в яблоке присутствует достаточное количество сахара. Он просто не перерабатывается за ночь», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, желательно придерживаться рекомендаций ВОЗ, согласно которым можно употреблять две порции яблок по 150 г в день минимум.

Как отметила Дианова, яблоки допустимы в любом виде и всё зависит от здоровья человека и его привычек.

Кроме того, эксперт советует по возможности выбирать яблоки, выращенные в том регионе, в котором человек проживает.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить