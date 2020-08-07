Диетолог дала рекомендации по потреблению яблок
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«Яблоки рекомендуют употреблять в любое время, кроме вечернего. Иначе перед сном может возникнуть избыточное газообразование. Также в яблоке присутствует достаточное количество сахара. Он просто не перерабатывается за ночь», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, желательно придерживаться рекомендаций ВОЗ, согласно которым можно употреблять две порции яблок по 150 г в день минимум.
Как отметила Дианова, яблоки допустимы в любом виде и всё зависит от здоровья человека и его привычек.
Кроме того, эксперт советует по возможности выбирать яблоки, выращенные в том регионе, в котором человек проживает.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.