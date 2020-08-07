Диетолог оценила пользу риса

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Врач-диетолог Марина Макиша оценила пользу риса.
Диетолог оценила пользу риса
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что больше всего полезных свойств содержится в буром рисе и неочищенном рисе «басмати». Эксперт также посоветовала выбирать пропаренный рис.

«Шлифованный белый рис в процессе обработки лишается очень многих полезных свойств, витаминов и микроэлементов, которые содержатся в оболочке зерна», — пояснила эксперт.

Чтобы от белого риса было больше пользы, нужна физическая нагрузка после еды, считает Макиша. По её словам, если человек съедает порцию рисовой каши, потом садится в автомобиль и едет в офис, то это не самый правильный завтрак.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

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