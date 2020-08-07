В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди медиков

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В оперативном штабе Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди медиков.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди медиков
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала пандемии заболел 601 медработник из медицинских и немедицинских организаций разных форм собственности.

«Круг контактных лиц установлен, проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия», — отметили в оперштабе.

По информации на 7 августа, 366 медиков выздоровели.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5241 человека.

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