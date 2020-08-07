В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди медиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
По данным регионального департамента здравоохранения, с начала пандемии заболел 601 медработник из медицинских и немедицинских организаций разных форм собственности.
«Круг контактных лиц установлен, проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия», — отметили в оперштабе.
По информации на 7 августа, 366 медиков выздоровели.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5241 человека.