В Красноярске суд арестовал замначальника полиции города

Суд принял решение отправить под стражу заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД «Красноярское» Сергея Моисеева, который проходит подозреваемым в деле о мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Железнодорожный районный суд Красноярска.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моисеева Сергея Анатольевича… подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что его арестовали до 5 октября.

Ранее в Москве задержали полицейского за взятку в 1,5 млн рублей.

В мае СК сообщал, что заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявили обвинение в получении взятки.

В апреле RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что нижегородское УФСБ задержало несколько групп должностных лиц УГИБДД по области, прибегавших к различным схемам незаконного личного обогащения с использованием своего должностного положения.

Также в апреле стало известно, что в Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в размере 2 млн рублей. А месяцем ранее, в марте, следователи в Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в систематическом получении взяток в особо крупном размере на стационарном посту ДПС.