В Нижегородской области задержаны подозреваемые в подделке документов полицейские

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Нижегородское УФСБ задержало несколько групп должностных лиц УГИБДД по области, прибегавших к различным схемам незаконного личного обогащения с использованием своего должностного положения. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
В Нижегородской области задержаны подозреваемые в подделке документов полицейские
  • РИА Новости

В частности, по словам собеседника, были задержаны замначальника УГИБДД по Нижегородской области полковник полиции Алексей Сатов и начальник группы разбора ИАЗ ДПС капитан полиции Алексей Коченков, которые сфальсифицировали документы об обстоятельствах ДТП, что повлекло привлечение к ответственности заведомо невиновного в интересах второго участника аварии.

Несколькими днями ранее, по информации источника, была задержана ещё одна группа должностных лиц, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, организовавшие схему поборов с граждан за получение прав в обход экзаменационных процедур.

В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по преступлениям коррупционной направленности.

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