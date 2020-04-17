В Нижегородской области задержаны подозреваемые в подделке документов полицейские

Нижегородское УФСБ задержало несколько групп должностных лиц УГИБДД по области, прибегавших к различным схемам незаконного личного обогащения с использованием своего должностного положения. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

В частности, по словам собеседника, были задержаны замначальника УГИБДД по Нижегородской области полковник полиции Алексей Сатов и начальник группы разбора ИАЗ ДПС капитан полиции Алексей Коченков, которые сфальсифицировали документы об обстоятельствах ДТП, что повлекло привлечение к ответственности заведомо невиновного в интересах второго участника аварии.

Несколькими днями ранее, по информации источника, была задержана ещё одна группа должностных лиц, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, организовавшие схему поборов с граждан за получение прав в обход экзаменационных процедур.

В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по преступлениям коррупционной направленности.