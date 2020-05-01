Замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки

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Заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Московской области.
Замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки
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«Следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с вымогательством взятки (п. п. «а»,«б» ч. 5 ст. 290 УК России)», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным следствия, «сотрудник полиции совместно со своей подчинённой вступили в преступный сговор и вымогали у мужчины, подозреваемого по уголовному делу, взятку в размере 100 тыс. рублей».

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Крым и его заместителя. 

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