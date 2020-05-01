Замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки

Заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника УМВД России по городскому округу Воскресенск предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с вымогательством взятки (п. п. «а»,«б» ч. 5 ст. 290 УК России)», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным следствия, «сотрудник полиции совместно со своей подчинённой вступили в преступный сговор и вымогали у мужчины, подозреваемого по уголовному делу, взятку в размере 100 тыс. рублей».

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Крым и его заместителя.