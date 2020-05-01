В Крыму задержали двух сотрудников управления Росимущества

В Симферополе задержали начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Крым и его заместителя. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 30 апреля 2020 года начальник отдела через посредника — своего заместителя — получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа», — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ по республике задержали подозреваемых с поличным.

С фигурантами проводятся следственные действия. В ходе проведённых обысков была изъята документация. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее в Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в 2 млн рублей.