Полицейских на Кубани подозревают в организации преступного сообщества

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Следователи в Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в систематическом получении взяток в особо крупном размере на стационарном посту ДПС.
Полицейских на Кубани подозревают в организации преступного сообщества
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«С 2016 по 2020 годы... действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС «Успенский»... на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий», — говорится в заявлении.

По версии следствия, подозреваемые получали указанное вознаграждение за непривлечение к ответственности лиц по уголовным и административным правонарушениям, а также беспрепятственный проезд через пост транспортных средств, «незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию».

В числе задержанных — командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району и трое его подчинённых инспекторов, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК России (преступное сообщество) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Как подчёркивается, следствие планирует попросить суд избрать «семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу».

В конце мая в Кабардино-Балкарии по подозрению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве задержали 12 действующих и бывших сотрудников МВД.

С 2017 по 2018 год полицейские получили взятки в размере около 42 млн рублей за обеспечение беспрепятственного незаконного провоза алкоголя.

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