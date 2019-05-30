42 млн рублей и более 30 обысков: в Кабардино-Балкарии задержаны 12 действующих и бывших сотрудников МВД

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Валерия Маслова
В Кабардино-Балкарии по подозрению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве задержаны 12 действующих и бывших сотрудников МВД республики. Ещё один подозреваемый находится в розыске. По данным следствия, полицейские брали взятки за обеспечение беспрепятственного незаконного провоза алкоголя. В общей сложности в период с 2017 по 2018 год они получили около 42 млн рублей. По месту жительства и работы подозреваемых провели около 30 обысков. По итогам служебной проверки все причастные к преступлению будут уволены из правоохранительных органов и привлечены к ответственности, подчеркнули в МВД.
42 млн рублей и более 30 обысков: в Кабардино-Балкарии задержаны 12 действующих и бывших сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии по подозрению во взяточничестве размером в 42 млн рублей задержаны 12 человек из числа бывших и действующих сотрудников МВД республики. Среди них — начальники районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД — сотрудники отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». 

Ещё один подозреваемый по этому делу находится в розыске. 

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в особо крупном размере»).

По данным ведомства, преступная группа получала деньги за незаконный ввоз алкоголя на территорию республики.  

«По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей», — сообщается на официальном сайте СК РФ.

По предварительным данным, руководил преступной группой заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Следствие работает с задержанными. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для выявления соучастников преступления.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу», — отметили в СК РФ.

Служебная проверка

В МВД уточнили, что преступники систематически брали взятки за провоз алкоголя по трассе Р-127 «Кавказ», по территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов, а также через КПП «Малка».

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что подозреваемые создали «законспирированную схему систематического получения криминальных доходов в качестве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию». Полученные на местах деньги затем распределялись по коррупционной вертикали.

«Назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — заявила Волк.

Борьба с преступностью в КБР

Кроме активной борьбы с коррупцией, в рядах МВД в Кабардино-Балкарии также ведётся работа по выявлению и обезвреживанию террористов. В конце апреля 2019 года ФСБ и полиция провели совместную спецоперацию в Нальчике. В столице КБР был задержан боевик «Исламского государства»*, планировавший совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства. При обыске у него дома была обнаружена экстремистская литература.

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Как пояснили в ФСБ РФ, преступник ранее входил в группировку, которая в 2010 году атаковала Баксанскую гидроэлектростанцию.

«По имеющимся данным, ранее задержанный входил в состав так называемой баксанской бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, аналогичных изъятому, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыве сотрудников правоохранительных органов на территории КБР в период с 2009 по 2012 год», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие пришло к заключению, что задержанный «установил конспиративные контакты с модераторами» ИГ, которые находились на территории Сирии. Именно они отдали распоряжение организовать и провести террористическую атаку.

В апреле также была пресечена деятельность сторонников «Исламского государства» в расположенных рядом с КБР регионах — в Дагестане и Чечне. Там злоумышленники готовили нападения на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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