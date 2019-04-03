СК возбудил дела после ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии

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Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела после ликвидации двух боевиков в Баксанском районе республики.
СК возбудил дела после ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии
  • © Следственный комитет России

Об этом говорится в заявлении регионального СК.

Согласно данным ведомства, было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 222 УК России, а также статьёй 317 УК России.

По версии следствия, 2 апреля 2019 года на одной из улиц города Баксан сотрудниками ГИБДД для проверки документов был остановлен автомобиль. Остановившись, водитель машины открыл по полицейским огонь из пистолета, после чего бросил своё транспортное средство и скрылся.

Уточняется, что стрелок не попал ни в кого из сотрудников полиции. 

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, которые были связаны с «Исламским государством»*. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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