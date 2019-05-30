В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

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В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
  • © СК РФ

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Все обвиняемые по итогам служебной проверки будут уволены из органов внутренних дел.

В СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что задержаны 12 человек, один фигурант находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям — «организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «получение взятки организованной группой в особо крупном размере».

Как отмечается на сайте СК России, по уголовному делу «задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции». 

В конце марта URA.RU передавало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских во время получения взятки.

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