В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.
Все обвиняемые по итогам служебной проверки будут уволены из органов внутренних дел.
В СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что задержаны 12 человек, один фигурант находится в розыске.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям — «организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «получение взятки организованной группой в особо крупном размере».
Как отмечается на сайте СК России, по уголовному делу «задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции».
В конце марта URA.RU передавало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских во время получения взятки.