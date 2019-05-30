В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровня», — говорится в заявлении Волк.

Все обвиняемые по итогам служебной проверки будут уволены из органов внутренних дел.

В СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу уточнили, что задержаны 12 человек, один фигурант находится в розыске.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по двум статьям — «организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения» и «получение взятки организованной группой в особо крупном размере».

Как отмечается на сайте СК России, по уголовному делу «задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции».

В конце марта URA.RU передавало, что у торгового комплекса в Челябинске задержали полицейских во время получения взятки.