В Госдуме прокомментировали введение выходного дня для диспансеризации

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
В Госдуме прокомментировали введение выходного дня для диспансеризации
  • РИА Новости

«Фракции в Госдуме все эту инициативу поддержали. Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причём не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут проводить. Дело в том, что у нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда болезнь в серьёзной стадии. А идеология должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать. Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход», — сказал Нилов.

Депутат добавил, что крайне важно, чтобы свободный от работы день «не получался как просто выходной день, когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности». 

«Я считаю, что о своём здоровье надо думать постоянно. Мы должны бороться с причинами, а не с последствиями», — заключил он.

31 июля российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

Документ начнёт действовать 11 августа. 

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