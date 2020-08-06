СМИ: Доставка товаров в России может подорожать в два раза

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Рассматриваемый Роспотребнадзором проект новых СанПиН может привести к двукратному подорожанию доставки товаров в России.
СМИ: Доставка товаров в России может подорожать в два раза
  • © REUTERS/Yuri Maltsev

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой.

Отмечается, что причиной роста цены доставки может стать тот факт, что новый документ запрещает перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. 

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300—350 рублей», — указал президент АКИТ Артём Соколов.

Вместе с этим он указал, что в настоящий момент компании перевозят товары таким образом, что пищевые и непищевые продукты отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях.

В Роспотребнадзоре при этом пояснили изданию, что данная мера коснётся совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своём составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества.

В АКИТ же отмечают, что в документе ничего не говорится про классы опасности.

Ранее Nation News писал, что кулинарный сервис Hi-chef провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.

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