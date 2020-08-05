С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, заявил газете «Коммерсантъ» ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

В частности, с апреля создано 56 поддельных сайтов Delivery Club, 30 фейковых страниц «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», а также фишинговые площадки, копирующие сайты «Утконос», «ВкусВилл», «Перекрёсток» и интернет-магазины Samsung и «Ситилинк».

Подобные сайты почти полностью копируют настоящие, предлагая каталог, где можно выбрать ресторан, заказать блюда, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой.

При этом на фейковом Delivery Club после ввода данных карты требуется ввести код из СМС, что не исключает того, что «кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку».

Как отмечает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, злоумышленники всегда используют популярные бренды, а тематика фейковых сайтов часто зависит от повестки дня.

В конце мая международная компания Group-IB выяснила, сколько в 2020 году заработали мошенники на оформлении фейковой курьерской доставки товаров, заказанных через интернет.