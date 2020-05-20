Назван доход оформляющих фейковые курьерские доставки мошенников

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выяснила, сколько в 2020 году заработали мошенники на оформлении фейковой курьерской доставки товаров, заказанных через интернет.

Как сообщили РБК в компании, ежедневный доход одной из крупных преступных групп Dreamer Money Gang (DMG), организовавшей работу мошеннической схемы через Telegram-бот, с начала самоизоляции составляет более 200 тыс. рублей.

Доходы другой такой группировки также выросли более чем в два раза весной этого года: в январе мошенники заработали 784, 6 тыс. рублей, в феврале — 3, 5 млн рублей, в марте — 6,2 млн рублей, а в апреле — 8,9 млн рублей.

Впервые подобная мошенническая схема была выявлена Центром реагирования на киберинциденты CERT-GIB в августе 2019 года.

Преступники создают фишинговые страницы курьерских сервисов и публикуют лоты на досках бесплатных объявлений с низкой ценой.

После получения ответа потенциального покупателя мошенники предлагают ему оформить доставку и направляют на фишинговый ресурс, копирующий внешний вид оригинального сайта. После оплаты товара мошенники удаляют аккаунт и больше не выходят на связь с покупателем.

Всего Group-IB направила на блокировку около 250 фишинговых ресурсов, работающих по данной схеме. При этом за последние полгода их число увеличилось в семь раз.

В апреле эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.