Опрос показал отношение россиян к покупкам продуктов онлайн

Кулинарный сервис Hi-chef провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.

Как передаёт Nation News со ссылкой на данные опроса, 67% россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины и супермаркеты, а 21% выбирает гипермаркеты.

При этом доставкой пользуются только 6% опрошенных, а 17% респондентов хотели бы пользоваться этой услугой чаще.

Кроме того, согласно результатам исследования, россияне стали реже покупать сладости (73%), алкоголь (69%), соки и газировку (62%), рыбу и морепродукты (60%), мясо (52%).

Отмечается, что опрос, в котором приняли участие более 4700 человек, проводился с 27 мая по 1 июня.

В начале мая сайт «Аргументы и факты» сообщал, что, по данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин стал чаще пользоваться услугами доставки товаров во время режима самоизоляции.