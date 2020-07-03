Эксперт оценил влияние пандемии на потребительский спрос в России

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов оценил влияние пандемии на потребительский спрос в России.

«В ходе пандемии мы действительно наблюдали несколько заметных трендов. Первый — это изменение структуры потребительского спроса, которое происходило в несколько этапов», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, сначала стали активно скупать электронику, детские товары, товары повседневного спроса и вещи первой необходимости, чтобы максимально комфортно войти в режим самоизоляции и удалённой работы.

Вторым трендом назван рост спроса на спорттовары, а следом начали расти объёмы продаж косметики, наборов для приготовления еды, игр для родителей с детьми.

Третьим трендом Соколов считает рост популярности онлайн-доставки в целом.

«Курьерские службы становятся всё более востребованными, они полностью справляются с объёмом заказов, вовремя доставляя еду и остальные покупки граждан», — сказал он.

Ранее заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с URA.RU прокомментировал перспективы развития онлайн-торговли в России после пандемии коронавируса.