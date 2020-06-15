Эксперт оценил перспективы онлайн-торговли в России

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов прокомментировал перспективы развития онлайн-торговли в России после пандемии коронавируса.

«Я думаю, что онлайн-торговля по-прежнему будет актуальной, её доля увеличится по сравнению с докоронавирусным периодом. Во-первых, те, кто не использовал, её попробовали, и она понравилась. Во-вторых, по-прежнему будут бояться выходить в магазины, потому что эпидемия ещё далеко не ушла, все боятся второй и третьей волны. Поэтому онлайн-торговля получит дополнительное развитие», — отметил специалист в беседе с URA.RU.

Он добавил, что в настоящий момент есть все предпосылки для развития онлайн-услуг, новых разработок в медицине и фармакологии, а также в сферах образования и робототехники.

Ранее, как сообщал портал Nation News, кулинарный сервис Hi-chef провёл опрос среди россиян и выяснил их отношение к приобретению продуктов онлайн.